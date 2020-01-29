Объем выпавшего снега в столице почти достиг рекорда 56-летней давности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем выпавшего снега в столице почти достиг рекорда 56-летней давности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Нур-Султана.

«Январь 2020 года отличился обильными снегопадами, сильными метелями, ветрами и аномально высокой температурой. Выше нормы на 6 градусов. Норма составляет -14 градусов. Также на сегодня количество осадков составляет 50 мм, при норме 16 мм. Уже выпала трёхмесячная норма осадков. По сравнению с многолетними данными такие обильные снегопады наблюдались 56 лет назад, в 1964 году, 51 мм», - отметила начальник управления краткосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет» Алуа Саханова.

По консультативному прогнозу на февраль среднемесячная температура и количество осадков ожидается около нормы, норма осадков составляет 15 мм. А температура -14 градусов. Снег и метель ожидаются часто в течение месяца.