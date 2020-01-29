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Объем выпавшего снега в столице почти достиг рекорда 56-летней давности

29 Января 2020 02:24
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Объем выпавшего снега в столице почти достиг рекорда 56-летней давности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем выпавшего снега в столице почти достиг рекорда 56-летней давности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Нур-Султана.

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«Январь 2020 года отличился обильными снегопадами, сильными метелями, ветрами и аномально высокой температурой. Выше нормы на 6 градусов. Норма составляет -14 градусов. Также на сегодня количество осадков составляет 50 мм, при норме 16 мм. Уже выпала трёхмесячная норма осадков. По сравнению с многолетними данными такие обильные снегопады наблюдались 56 лет назад, в 1964 году, 51 мм», - отметила начальник управления краткосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет» Алуа Саханова.

По консультативному прогнозу на февраль среднемесячная температура и количество осадков ожидается около нормы, норма осадков составляет 15 мм. А температура -14 градусов. Снег и метель ожидаются часто в течение месяца.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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Гульмира Байзакова

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