Объем выбросов в Восточном Казахстане снизился на 10 тыс. тонн за 6 лет

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане за последние 6 лет объем выбросов загрязняющих веществ снизился на 10 тыс. тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мурат Кусаинов в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций рассказал об охране атмосферного воздуха. Как он отметил, проводимые мероприятия по охране атмосферного воздуха позволили достичь улавливания и обезвреживания выбросов из стационарных источников на уровне 92,3%.

Однако, по данным ФРГП «Казгидромет», состояние атмосферного воздуха Усть-Каменогорска по итогам 2019 года относится к высокому уровню загрязнения. Состояние воздуха усугубляется тем, что значительную часть времени наблюдаются неблагоприятные метеоусловия – безветрие. Так, количество дней НМУ в 2019 году составило 68 дней (в 2018 – 63 дня).

«В общем объеме валовых выбросов загрязняющих веществ наметилась тенденция к снижению. По области общий объем выбросов загрязняющих веществ за последние 6 лет снизился на 10 тыс. тонн. Выбросы по Усть-Каменогорску уменьшились на 7 тыс. тонн», – отметил руководитель управления природных ресурсов.

В целом, в минувшем году был реализован комплекс природоохранных мероприятий, в том числе направленных на охрану атмосферного воздуха. По поручению Первого Президента страны, озвученному в Послании, дополнительно к постам «Казгидромета» организована система экологического мониторинга, которая позволяет отслеживать уровень концентрации шести элементов химических веществ на девяти постах. Для населения создан беспрепятственный онлайн-доступ к экологической информации.