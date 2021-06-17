Объем выбросов от автотранспорта в Алматы значительно сократился
Бакытжан Сагинтаев отметил, что экологическое благополучие города является одним из главных приоритетов в работе акимата.
«В прошлом году выбросы сократились за счет ограниченного режима работы предприятий города. Всего выбросы составили 122 тысяч тонн, что на 3 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Количество выбросов от автотранспорта снизилось на 10 тысяч тонн, в то время как от стационарных источников наоборот увеличилось на 7 тысяч тонн. Продолжается работа по переводу индивидуальных жилищних строительств на газ. 99% домов Алматы уже подключено к газу»,- сказал аким города.
Он также подчеркнул, что положительное влияние также оказал запрет на приобретение общественного транспорта, работающего на дизельном и бензиновом топливе. Все действующие контракты перевозчиков ориентированы на поставку только автобусов на газе.
«В системе общественного транспорта задействован 2441 автобус, из них 1715 автобусов на дизельном топливе. В 2020 году приобретено 150 автобусов на газовом топливе. В 2021 году планируется закупить порядка 500 единиц общественного городского транспорта на газе и электричестве», - сказал аким.
Также аким отметил, что в Алматы будет создана сеть перехватывающих парковочных зон на въезде в город, а также будет продолжена работа по расширению веток городского общественного транспорта.
«На сегодня ведется установка 19 экологических постов на въездах в город. Уже готово 9 экопостов, остальные 10 поэтапно будут установлены до осени текущего года. Два месяца проверок показали, что 11% городского и 12,6% въезжающего в город автотранспорта не соответствуют экологическим нормам. Весной проведены замеры грузовых автотранспортных средств, передвигающихся по городу. Из них не соответствуют нормам выхлопы 29% автомобилей. В целях формирования комфортного города для проживания в Алматы начато исследование ветрового режима. На основе результатов исследования будут разработаны планы детальной планировки и другие архитектурно-градостроительные решения. Данная работа с помощью математических вычислений и ретроспективных данных может представить анализ воздушных потоков по всему городу, административным районам и конкретным объектам. Также позволит дать оценку розы ветров в пригородной зоне и ее влияние на качество воздуха города», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.