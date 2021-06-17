Объем выбросов от автотранспорта в Алматы значительно сократился

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Объем выбросов от автотранспорта снизился в Алматы на 10 тысяч тонн. Об этом аким мегаполиса сообщил на передаче Akimat LIVE на телеканале «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев отметил, что экологическое благополучие города является одним из главных приоритетов в работе акимата.

«В прошлом году выбросы сократились за счет ограниченного режима работы предприятий города. Всего выбросы составили 122 тысяч тонн, что на 3 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Количество выбросов от автотранспорта снизилось на 10 тысяч тонн, в то время как от стационарных источников наоборот увеличилось на 7 тысяч тонн. Продолжается работа по переводу индивидуальных жилищних строительств на газ. 99% домов Алматы уже подключено к газу»,- сказал аким города.

Он также подчеркнул, что положительное влияние также оказал запрет на приобретение общественного транспорта, работающего на дизельном и бензиновом топливе. Все действующие контракты перевозчиков ориентированы на поставку только автобусов на газе.

«В системе общественного транспорта задействован 2441 автобус, из них 1715 автобусов на дизельном топливе. В 2020 году приобретено 150 автобусов на газовом топливе. В 2021 году планируется закупить порядка 500 единиц общественного городского транспорта на газе и электричестве», - сказал аким.

Также аким отметил, что в Алматы будет создана сеть перехватывающих парковочных зон на въезде в город, а также будет продолжена работа по расширению веток городского общественного транспорта.

«На сегодня ведется установка 19 экологических постов на въездах в город. Уже готово 9 экопостов, остальные 10 поэтапно будут установлены до осени текущего года. Два месяца проверок показали, что 11% городского и 12,6% въезжающего в город автотранспорта не соответствуют экологическим нормам. Весной проведены замеры грузовых автотранспортных средств, передвигающихся по городу. Из них не соответствуют нормам выхлопы 29% автомобилей. В целях формирования комфортного города для проживания в Алматы начато исследование ветрового режима. На основе результатов исследования будут разработаны планы детальной планировки и другие архитектурно-градостроительные решения. Данная работа с помощью математических вычислений и ретроспективных данных может представить анализ воздушных потоков по всему городу, административным районам и конкретным объектам. Также позволит дать оценку розы ветров в пригородной зоне и ее влияние на качество воздуха города», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.