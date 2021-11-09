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Объем ВРП составил более трех триллионов тенге в Нур-Султане

9 Ноября 2021 12:43
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Объем ВРП составил более трех триллионов тенге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечить ежегодный рост валового регионального продукта в среднем до 4% планируют в столице. Об этом рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Проект бюджета на 2022-2024 годы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, занятости и социальной защиты, развития языков и архивного дела представили на заседании постоянной комиссии в маслихате.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев проинформировал об основных итогах социально-экономического развития города. По его словам, параметры трехлетнего бюджета сформированы с учетом текущей ситуации из корректированных прогнозных индикаторов развития столицы на период до 2026 года.

«Объем валового регионального продукта за первое полугодии 2021 года составил 3 трлн 210 млрд тенге с ростом на 5,1%. В планах обеспечить ежегодный рост валового регионального продукта в среднем до 4%. В целом рост экономики будет базироваться на расширение несырьевого сектора. Этому способствует принимаемые меры в перерабатываемых и сервисных отраслях через реализацию национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны», - сказал во время заседания Кайсар Манкараев.

По его данным, объем привлеченных в экономику города инвестиций сегодня составил 731,1 млрд тенге, что на 5,3 выше уровня 2020 года.

«По прогнозу до 2024 года привлечено около 4,3 трлн тенге. В ближайшее время запланирована реализация 12 новых инвестиционных проектов на 18 млрд тенге с создание около тысячи рабочих мест на территории индустриального парка», - отметил руководитель управления.

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#Нур-Султан   #Регионы   #Бюджет   #Финансы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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