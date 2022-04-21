Объем воды в Казахстане снизится уже через 8 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дефицит воды в Казахстане уже через 8 лет составит порядка 12-15 кубометров в год. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам Всемирного банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030 году снизится с 90 до 76 кубометров в год. Примерно такой же прогноз делают и казахстанские ученые. Это означает, что дефицит воды в стране уже через 8 лет составит порядка 12-15 кубометров в год, то есть около 15%», - сказал А. Куришбаев.

Депутат отметил, что до сих пор наша экономика не сталкивалась с подобным дисбалансом водных ресурсов и мы еще не ощущали такой дефицит воды.

«У нас принято много различных государственных программ в разных отраслях экономики. Однако, возникает вопрос: «Хватит ли водных ресурсов для их реализации?». Как указывают международные эксперты, главной проблемой в Казахстане является несовершенство системы планирования и контроля водных ресурсов. То, что мы делаем, называется не управление водными ресурсами, а управление спросом на воду», - подчеркнул А. Куришбаев.

Во-первых, по словам сенатора, мы до сих пор не владеем точной информацией о запасах водных ресурсов в республике.

«Государственный водный кадастр должен проводить РГП «Казгидромет», а не частные организации, как сейчас делается. Для этого необходимо перевод мониторинга водного фонда на цифровой формат и технологии дистанционного зондирования. А у нас в большинстве водоемов отсутствуют даже гидрологические посты. Во-вторых, нужно обновить с учетом современных требований схему комплексного использования и охраны водных ресурсов Казахстана, что является основой стратегии и тактики рационального использования воды. В-третьих, необходимо определить реальную себестоимость воды для каждого водного бассейна. Без этого экономное использование водных ресурсов невозможно. То, что сегодня сделано РГП «Казводхоз» – единые на всю республику тарифы на поливную воду – это нонсенс, такой подход противоречит мировой практике!», - добавил А. Куришбаев.

В-четвертых, как сообщил депутат, коэффициент полезного действия оросительных систем в республике не превышает 0,45-0,55, то есть почти 50% поливной воды в них теряется. Только на 16% орошаемой пашни используются технологии капельного орошения и дождевальные установки.

«Иначе говоря, большая часть поливной воды у нас уходит в песок. Поэтому необходимо менять политику господдержки в орошаемом земледелии. Её должны получать только те, кто внедряет водосберегающие технологии», - считает А. Куришбаев.