Объём воды увеличился в Аральском море

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате принятых мер в Аральском море увеличился объем воды на 11,5 км³, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщили о том, что интенсивное освоение пустынь и полупустынь в целях увеличения орошаемых площадей в бассейне Аральского моря (до 7,9 млн га), способствовало увеличению забора воды с 63 до 117 км³/год.

Развитие гидроэнергетики в верхнем течении рек Амударьи и Сырдарьи в период между 1960 и 1980 гг. без учета потребностей Аральского моря, привело к сокращению притока воды до 9 – 12 км³, вместо исторического притока, равного 60 км³/год.

В результате Аральское море потеряло свое рыбохозяйственное, транспортное и рекреационное значение, произошла деградация уникальных ландшафных зон дельты и поймы рек Амударья и Сырдарья; ухудшились климатические условия в прилегающих к морю районах; резко обострилась санитарно-эпидемиологическая обстановка в Приаралье; море отступило от прежней береговой линии в некоторых местах более чем на 100 – 150 км; наблюдаются усиление пыле-солевых выносов на прилегающие территории и другие негативные последствия.

Резко изменилась водохозяйственная ситуация Аральского моря, так за более чем 40 лет море недополучило более чем 950 км³ речных вод, в результате уровень снизился более чем на 20 м, объем воды сократился на три четверти, площадь зеркала – более чем на половину. Наметилось резкое повышение минерализации (солености) воды в море от 10-15 г/л в исторические времена до более чем 30 г/л. В 1998 году море разделилось на Малый (северный) и Большой (южный) Арал, соединяющихся между собой естественной протокой (каналом) шириной около 50-70 м.

«Одним из крупнейших проектов, реализуемых в регионе, является проект «Регулирование русла реки Сырдарии и сохранение северной части Аральского моря». Первая фаза проекта «Регулирование русла реки Сырдарии и сохранение северной части Аральского моря», названная «проектом века», дала возможность для социально-экономического развития Кызылординской области. В ходе реализации проекта достигнуты следующие результаты: построена плотина Северного Аральского моря (Кокаральская плотина), комплекс сооружений Айтек, защитные дамбы на реке Сырдария, проведены значительные объемы строительных работ на гидроузлах города Кызылорды, Казалинска, плотинах водохранилищ Шардары и Арнасай. В связи с этим увеличился объем воды, впадающей в северную часть Аральского моря, восстановлены многие биологические виды Аральского региона, улучшилось обеспечение поливной водой сельхозугодий», - отмечают в пресс-службе ведомства.

В результате реализации первой фазы проекта достигнуто:

1. Пропускная способность русла реки Сырдария увеличилась от 350 до 700 м³/с.

2. Сохранение Северной части Аральского моря как географического климатообразующего объекта:

• осушенное дно моря покрылось зеркалом воды площадью 870 км² (с 2414 км² до 3288 км²);

• объем воды в море увеличился на 11,5 км³ (с15,6 км³ до 27,1 км³);

• снизилась минерализация воды с 23 до 17 г/л;

3. Произошло увеличение водообеспеченности ирригационных и озерных систем;

4. Увеличилась безопасность эксплуатации Шардаринской плотины и стабилизация режима работы Шардаринской ГЭС (увеличение выработки электроэнергии в зимнее время).

5. Улучшена экологическая и социально-экономическая ситуация региона и населения Приаралья.

- увеличилось развитие местных видов рыб и созданы благоприятные условия для разведения осетровых видов рыб;

- объем улова увеличился с 0,4 до 6,0 тыс тонн и в перспективе ожидается увеличение улова рыб до 11,0, тыс тонн.

6. Повышена надежность существующих сооружений на реке, увеличен срок их эксплуатации, улучшены эксплуатационные характеристики гидроузлов.

7. Восстановлено биоразнообразие казахстанской части Приаралья.

Это, в свою очередь, привело к восстановлению озер, что дало возможность развития рыбного хозяйства. Восстановлены 13 видов рыб, ранее исчезнувших в море, объем улова рыбы увеличился с 400 до 7,0 тыс тонн.

Влияние проекта на социальные аспекты в регионе:

• построенные в ходе реализации контракта Плотина Северного Аральского моря и гидроузел Аклакавтодороги протяженностью более 70 км позволили наладить регулярное пассажирское и грузовое сообщение с ранее труднодоступными поселками по обеим сторонам Малого Арала;

• возрождается жизнь в ранее заброшенных рыбацких аулах Каратерень, Карашалан, Бугунь и др;

• десятками строятся новые дома, ранее уехавшие люди возвращаются в родные места;

• вылов рыбы в Северном Арале увеличился более чем в 10 раз и достигли около 6 тыс тонн, что свидетельствует об уровне снижения солености воды;

• строительство комплекса Аклак позволило местному населению не только заниматься рыболовством, но и значительно увеличить поголовье скота, так как комплекс позволяет увеличивать площади озер, сенокосов и пастбищ.

В рамках проекта были построены: плотина Северного моря (Кокаральская перемычка), гидроузел Аклак, комплекс сооружений Айтек, защитные дамбы, на реке Сырдария, спрямлено русло реки в районе села Аксу.

Выполнены ремонтно-восстановительные работы на существующих сооружениях: Казалинский и Кызылординский гидроузлы; Шардаринская и Арнасайская плотины.

В настоящее время по поручению Главы государства готовится проект второй фазы «Восстановление северной части Аральского моря». В ходе реализации проекта планируется: строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, а также реконструкция рыбопитомников на Аральском море.