Объем воды трансграничных рек уменьшается – Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последние годы наблюдается уменьшение объема воды трансграничных рек. Об этом рассказал директор департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Арсен Жаканбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Небольшие притоки воды к трансграничным рекам мы наблюдаем за последние 2-3 года. Прежде всего, это природное явление. В настоящее время проблемой в мире является изменение климата. В частности, солнце греет сильнее, из-за чего случается засуха. Помимо этого растет население. В связи с этим увеличивается потребление воды», - сказал Арсен Жаканбаев в эфире программы «Күн тәртібі».

При этом он отметил, что снижение уровня воды в реке Урал, берущей начало в России, за последние 2-3 года, наносит ущерб западному региону страны.

«Мы провели ряд переговоров с российской стороной. Они используют воду, в первую очередь, для собственных нужд. Поскольку мы находимся в нижнем устье воды, мы используем воду, оставшуюся от того, что использовали они. В целом, есть соглашение с каждым государством относительно использования трансграничной реки. Например, есть договор с Россией, утвержденный в 2013 году. В рамках этого соглашения созданы 6 рабочих групп по каждой реке», - отметил спикер.

«Так, реки Урал и Тобол регулируются протоколом 1996 года. Согласно этому же документу, мы получаем необходимое количество воды на короткие, средние и длительные. Но река Урал имеет свои особенности. Водный цикл Урала очень продолжителен. Это может длиться 5-6 лет. Последствия сказываются на нашей экологии», - заключил А. Жаканбаев.