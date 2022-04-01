Объем валютных интервенций Нацбанка РК по итогам месяца превысил $990 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мировые финансовые рынки в марте были подвержены высокой волатильности на фоне продолжающегося обострения геополитической ситуации. Для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта Национальный банк РК осуществлял валютные интервенции. По итогам месяца их объем составил 990,5 млн долларов США или 29% от общего объема биржевых торгов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 890,9 млн долларов США. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 55% от общего объема торгов. Национальный банк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении», - сообщили в Нацбанке.

Как отмечается, в связи с высоким уровнем геополитической напряженности тенге достигал исторического максимума в 512,17 тенге за доллар США по состоянию на 15 марта 2022 года. Однако после этого траектория движения национальной валюты изменилась в сторону укрепления. Так, 31 марта по итогам торгов на биржевой площадке KASE курс тенге сложился на уровне 467,03 тенге за доллар США, укрепившись с начала марта на 5,7%. Укрепление тенге происходило на фоне коррекции на международных финансовых рынках, а также периода налоговых выплат.

«В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. При этом отмечаем, что Национальный банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием для которого являются структурные изменения в экономике, снижение льготного государственного кредитования, а также приверженность принципам свободного плавания обменного курса. Национальный банк имеет весь необходимый инструментарий для предотвращения дестабилизации на внутреннем финансовом рынке в случае реализации негативных сценариев и продолжает следить за ситуацией», - дополнили в пресс-службе финрегулятора.