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Объем услуг в сфере азартных игр в Казахстане подскочил более чем в 8 раз за год

12 Января 2023, 10:24
Объем услуг в сфере азартных игр в Казахстане подскочил более чем в 8 раз за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объем услуг по организации азартных игр и заключению пари за январь–сентябрь 2022 года достиг внушительных 456,2 млрд тенге – сразу в 8,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

По объему услуг деятельность по организации азартных игр и заключению пари уступает лишь операциям с недвижимым имуществом, деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа, а также компьютерному программированию и консультационным услугам.

В разрезе размерности предприятий наибольший объем услуг в секторе за январь–сентябрь 2022 года пришелся на средние компании: 276,4 млрд тенге. Следом идут малые и крупные предприятия: 163,1 млрд и 16,7 млрд тенге соответственно. На индивидуальных предпринимателей пришлось лишь 9,9 млн тенге.

При этом годом ранее самый большой объем услуг приходился именно на малые компании (38,1 млрд тенге), далее шли крупные (9,9 млрд тенге) и средние компании (лишь 5,8 млрд тенге).

В разрезе форм собственности частные компании обеспечили 293,3 млрд тг в общем объеме услуг в секторе – сразу в 17 раз больше по сравнению с январем–сентябрем 2021 года.

Существенный объем также пришелся на иностранные компании: 162,9 млрд тенге – в 4,5 раза больше по сравнению с 2021-м.

Фото: i.sunhome.ru



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