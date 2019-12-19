Объём услуг в сфере азартных игр и пари в РК сократился почти на 40% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В плюсе всего три региона: Акмолинская область, а также Кызылординская область и ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz

Объём услуг по организации азартных игр и заключению пари за январь–сентябрь 2019 года с учётом ненаблюдаемого сектора экономики составил 9,7 млрд тенге — на 37,4% меньше, чем за январь–сентябрь 2018-го (ИФО — 57,8%).Без учёта ненаблюдаемого сектора экономики объём услуг сократился за год на 38,5% — с 15,5 млрд до 9,5 млрд тенге.

Среди регионов РК объём услуг в секторе за январь–сентябрь 2019 года увеличился только в 3 из 17 регионов: в Кызылординской области — сразу в 2,7 раза, до 6,1 млн тенге; в ЗКО — на 30,6%, до 27,8 млн тенге; в Акмолинской области — на 4,5%, до 1,3 млрд тенге.

Самое большое сокращение услуг наблюдалось в ВКО (0,9 млн тенге) и Шымкенте (2,1 млн тенге) — на 97,2%, на второй строчке Мангистауская область (1,9 млн тенге, минус 96,2%), на третьей — Нур-Султан (99,5 млн тенге, минус 96%).

Наибольший объём услуг приходится на области с игорными зонами — Алматинскую (7,2 млрд тенге) и Акмолинскую (1,3 млрд тенге), чьи доли от РК составляют 75,5% и 13,4% соответственно.

Объём услуг в сельской местности не превышает 3%, за январь–сентябрь 2019 года показатель составил лишь 253,7 млн тенге — на 42% меньше, чем в прошлом году.

Заметим, в сфере услуг по организации азартных игр и заключению пари более половины объёма приходится на средний бизнес (5,2 млрд тенге) и более трети — на крупный (3,5 млрд тенге). На малые предприятия приходится лишь чуть более 8% (779,9 млн тенге), на ИП — менее 1% (44,6 млн тенге).

Напомним, в сфере оказания услуг по организации азартных игр и заключению пари в конце ноября 2019 года была лишена лицензии крупнейшая букмекерская контора в РК — «Олимп».

Более того, в результате проведения Департаментом государственных доходов Алматы налоговой проверки с учётом пени и штрафов доначислено налогов на 145 млрд тенге.