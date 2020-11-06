Объем услуг в области спорта и досуга вырос в Казахстане во время «коронакризиса» на 27,4%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь - июнь 2020 года объём услуг, оказанных в области спорта, организации отдыха и развлечений, достиг 124,3 млрд тенге — сразу на 27,4% больше, чем годом ранее. ИФО (индекс физического объема промышленного производства, прим.ред.) составил 121,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Объём услуг без учёта услуг ненаблюдаемого сектора экономики достиг 123,5 млрд тенге, увеличившись на 26,6% за год. При этом на сельскую местность пришлось лишь 14,6% от всего объёма услуг по стране.

За аналогичный период годом ранее показатель составлял 97,6 тысяч тенге, увеличившись за год незначительно — всего на 0,9%.

В региональном разрезе наибольший объём услуг пришёлся на столицу: 47,3 млрд тенге — в три раза больше в денежном выражении, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионах также вошли Алматы (9,7 млрд тенге, минус 45,8%) и Карагандинская область (8,9 млрд тенге, плюс 8,9%). Наименьший объём услуг пришёлся на Туркестанскую область: всего 2,6 млрд тенге — плюс 20,5% за год.

Перед Министерством культуры и спорта поставлена задача по активному вовлечению населения — в первую очередь детей — в занятия физической культурой и спортом, а также по открытию спортивных секций и возобновлению деятельности детских кружков.

Министерство культуры и спорта провело совещание со всеми игровыми республиканскими федерациями (футбола, хоккея, гандбола, волейбола, баскетбола, регби, хоккея на траве и др.). В ходе совещания обсуждены единые подходы в перераспределении финансовых средств клубов. От федераций поступили предложения по урегулированию заработных плат спортсменов, на содержание которых в клубах расходуется до 50% бюджета.

По итогам первого полугодия наибольший объём услуг в секторе был оказан в сфере деятельности спортивных клубов: 13,2 млрд тенге — на 15,3% больше, чем годом ранее. Ещё 7,5% пришлось на услуги по эксплуатации спортивных сооружений: плюс 3% за год, до 9,3 млрд тенге. Объём услуг фитнес-клубов упал почти в два раза, до 3,7 млрд тенге.