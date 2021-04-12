Объём услуг почтовой и курьерской деятельности в Казахстане достиг 7,9 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём услуг почтовой и курьерской деятельности в Казахстане за январь-февраль текущего года достиг 7,9 млрд тенге - сразу на 23,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Рост физического объёма услуг с учётом инфляции составил 17,1%. В аналогичном периоде прошлого года услуг оказали на 6,4 млрд тенге, плюс 11,5% за год.

В сельской местности объём услуг за два зимних месяца текущего года составил лишь 402,6 млн тенге, против 335,6 млн тенге за аналогичный период 2020 года.

Населению в рассматриваемом периоде оказали услуг на 2 млрд тенге — на 38,8% больше, чем годом ранее. В том числе услуги населению в сёлах составили всего 257,5 млн тенге.

В региональном разрезе более половины всех почтовых и курьерских услуг было оказано в Алматы: 4,7 млрд тенге — на 24,6% больше, чем годом ранее.

В ТОП-3 регионов также вошли Нур-Султан (779 млн тенге) и Карагандинская область (317,2 млн тенге).

Меньше всего услуг пришлось на Кызылординскую область: всего на 81,8 млн тенге.

Среди 17 регионов страны в сравнении с прошлым годом в минус ушли только два — Павлодарская (на 1%, до 128,4 млн тенге) и Северо-Казахстанская (на 9,3%, до 132,6 млн тенге) области.

Стоимость почтовых и курьерских услуг для юридических лиц по итогам марта текущего года выросла на 5,3% за год. В том числе почтовые услуги выросли в цене на 7,7%, курьерские — на 3,2%.