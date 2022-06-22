22 Июня 2022 15:00

Объем услуг по организации азартных игр и заключению пари превысил 138 млрд тенге в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за 2021 год объем услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 73,9 млрд тг, что на 6% меньше в стоимостном выражении по сравнению с 2020 годом (тогда показатель достиг рекордных 78,6 млрд тг). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Существенный рост в секторе в 2020 году был отмечен в четвертом квартале, когда объем услуг достиг сразу 59,4 млрд тг.

Высокие показатели последних двух лет могут быть связаны в том числе с тем, что с 4 января 2021 года все букмекеры должны работать через Центр учета ставок (ЦУС), который легализует деятельность в секторе.

В первом квартале 2022 года объем услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 138,8 млрд тг, что сразу в 8,4 раза больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и почти вдвое превышает показатели полного 2021 года. Это говорит об огромных реальных масштабах сегмента азартных игр и колоссальном уровне вовлеченности в них граждан РК.

Объем услуг по организации азартных игр и заключению пари на 21,3% больше показателя в сфере спорта, организации отдыха и развлечений, в 9 раз превышает объем услуг библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры и сразу в 12 раз больше, чем показатель в области творчества, искусства и развлечений.

При этом еще в первом квартале 2021 года деятельность по организации азартных игр и заключению пари уступала по объему услуг деятельности в области спорта, организации отдыха и развлечений, а в первом квартале 2020 года у отрасли был самый низкий показатель среди всех вышеперечисленных секторов.