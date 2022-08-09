9 Августа 2022 09:55

Объем услуг по компьютерному программированию увеличился за год на 42,2% в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем услуг по компьютерному программированию, а также консультационных и других сопутствующих услуг без учета ненаблюдаемого сектора экономики за первый квартал текущего года составил в Казахстане рекордные 139,6 млрд тенге — сразу на 42,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Рост объема услуг в секторе продолжается уже девятый год подряд. Более половины объема услуг пришлось только на город Алматы: 75,8 млрд тенге — сразу в 2,3 раза больше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Следом идет столица с объемом в 51,5 млрд тенге, на 7,9% меньше, чем годом ранее. Значительные объемы услуг по компьютерному программированию, а также консультационных и других сопутствующих услуг пришлись на Карагандинскую (2,7 млрд тенге) и Атыраускую (1,8 млрд тенге) области.

В структуре услуг в секторе самый большой объем пришелся непосредственно на разработку программного обеспечения: 58,5 млрд тенге, рост за год — на 12,6%. Следом идет деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем: 11,6 млрд тенге — на 11,3% больше, чем в первом квартале 2021 года. Еще 8,2 млрд тенге составили услуги по сопровождению программного обеспечения.

На сельскую местность в сфере услуг по компьютерному программированию, а также консультационных и других сопутствующих услуг в первом квартале 2022 года пришлось лишь 235 млн тенге — в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля услуг на селе за год сократилась с 0,5% до 0,2%.