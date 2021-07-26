Объем транзитных перевозок по железным дорогам РК вырос на 32%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем транзитных перевозок по железным дорогам РК вырос на 32% в прошлом году. Об этом сообщил в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Становление Казахстана в качестве транзитного хаба сопровождалось реализацией ряда проектов, в том числе соединением центральных регионов с западными – это Жезказган-Бейнеу, увеличением пропускной способности участка Алматы-Шу – строительство вторых путей, созданием необходимой портовой и терминальной инфраструктуры – порты Актау, Курык, сухой порт Хоргос, торгово-логистические центры и Боржакты-Ерсай. В свою очередь, в результате реализации проектов, существующие объемы транзитных перевозок превышают показатели 2016 года в 3,6 раза. В кризисном 2020 году контейнерные перевозки в транзитном сообщении составили 876 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, прим.ред.). Рост, в сравнении с 2019 годом составил 32%», – сказал Ж. Тайжанов.

По его словам, в первом полугодии 2021 года объем всех перевозок железнодорожным транспортом составил более 800 тысяч ДФЭ, с ростом на 36%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе объем транзитных контейнерных перевозок составил более 530 тысяч ДФЭ, с увеличением на 44%. План до конца текущего года составляет около одного миллиона ДФЭ. До 2025 года этот показатель должен вырасти до 1 660 тысяч ДФЭ.

Как отметил Ж. Тайжанов, Казахстан располагает парком фитинговых платформ около 8 тысяч единиц. При этом потребность рынка, с учетом привлеченных платформ из других стран, в разы превышает существующий парк. В связи с этим, Министерством ведется работа по стимулированию операторов на обновление парка платформ. С 2016 года введен инструмент по субсидированию ставок вознаграждения при кредитовании на приобретение вагонов и платформ. Таким образом, в рамках господдержки приобретено более 5 тысяч грузовых вагонов, из них 3,5 тысячи – фитинговые платформы. Эта работа будет продолжена в рамках национального проекта «Сильные регионы» до 2025 года.

Ж. Тайжанов также сообщил, что национальные интересы Казахстана рассматриваются в рамках функционирования международных транспортных коридоров, которых сейчас функционирует 5. Это, во-первых, Северный коридор, соединяющий Китай и Западную Европу. Во-вторых, Южный коридор, Юго-Восточная Европа-Китай-Юго-Восточная Азия через Турцию, Иран, страны Центральной Азии, Казахстан. В-третьих, Среднеазиатский коридор – Центральная Азия-Россия-страны ЕС. В-четвертых, коридор ТРАСЕКА – Китай-Казахстан-Кавказ-Турция-Румыния-Украина. Пятый коридор – Север-Юг, соединяющий Российскую Федерацию, Казахстан, Иран, страны Персидского залива, Индию. Наибольшие объемы перевозок приходятся на Среднеазиатский и Южный коридоры. Наблюдается рост контейнерных перевозок по Северному коридору.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут расширять сеть железных дорог для увеличения объема транзита грузов.