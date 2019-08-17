Объем товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС в I полугодии составил $9,5 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, объем взаимной торговли Республики Казахстан с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-июне 2019 года в денежном эквиваленте составил 9 млрд 564,8 млн долларов США, что на 2,6% меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, в отчетном периоде объем казахстанского экспорта в страны ЕАЭС в денежном эквиваленте составил 2 млрд 912,6 млн долларов (что на 6,3% меньше показателя января-июня прошлого года), объем импорта - 6 млрд 652,2 млн долларов (-0,9%).

В общем объеме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 92,2%, Кыргызскую Республику - 4,1%, Республику Беларусь - 3,6% и Республику Армения - 0,1%.