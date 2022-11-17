Объем торговли между Казахстаном и странами ЕС увеличился на 42% в этом году

17 Ноября 2022, 12:48

17 Ноября 2022, 12:48

Объем торговли между Казахстаном и странами ЕС увеличился на 42% в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году объем торговли между Казахстаном и странами Европейского Союза достиг 29,5 млрд долларов США, увеличившись на 42%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Мухтар Тлеуберди встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Борреллем.

«Сегодня Европейский союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, с общим объемом прямых иностранных инвестиций более 160 млрд долларов США. Только в этом году - за последние 9 месяцев объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг 29,5 млрд долларов США, увеличившись на 42%», - сообщил во время встречи в Акорде Мухтар Тлеуберди.

Он напомнил, что в прошлом месяце было подписано важное соглашение между крупной европейской компанией Svevind и Правительством РК по созданию центра производства и распределения «зеленого» водорода в Мангистауской области. Особое внимание было уделено вопросу недопущения непреднамеренного негативного влияния санкций Европейского союза на экономику Казахстана.

«Мы заинтересованы в дальнейшей диверсификации диалога в торгово-экономической сфере с фокусом на углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, переходе к «зеленой» экономике, повышение энергоэффективности, цифровизации, транспорта и логистики. Мы верим, что эти и другие вопросы важно поднимать не только на двустороннем треке, но и в региональном формате», - отметил министр иностранных дел.

Также, по словам Мухтара Тлеуберди, наша страна придает особое внимание развитию сотрудничества в формате Центральная Азия - Европейский Союз.

«Именно поэтому Глава государства инициировал первую встречу лидеров ЦА-ЕС в Астане, по итогам которой было принято решение о проведении таких мероприятий на постоянной основе. Мы с нетерпением ждем предстоящую Министерскую встречу и Конференцию ЦА-ЕС по взаимосвязанности в Самарканде, рассматривая их в качестве логического продолжения диалога на высшем уровне», - считает глава внешнеполитического ведомства.

«С учетом текущей геополитической ситуации мы отметили важность развития международных транспортных коридоров для обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. В частности, рассмотрели вопросы поддержки Европейским союзом развития «Транскаспийского международного транспортного маршрута». Также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вызовам. Была также обсуждена текущая ситуация в мире, включая конфликт в Украине, ситуацию в Сирии, Афганистане, а также вопросы изменения климата, безопасности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии», - сказал Мухтар Тлеуберди.