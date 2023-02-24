Объем торгов на фондовой бирже достиг 50 млрд тенге - KASE

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фондовая биржа отмечает увеличение количества розничных участников на фондовом рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году корпоративный и банковский сектор привлек порядка 1,5 трлн тенге, выпуская облигации. Также в прошлом году прошло крупное IPO НК КМГ - привлечено 330 млн долларов в виде акционерного капитала. Сейчас эти акции активно торгуются на фондовой бирже. С начала торговли 8 декабря прошлого года объем торгов уже достиг 50 млрд тенге», - сказала на брифинге председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген.

Алина Алдамберген также отметила один из трендов, появившихся на фондовом рынке.

«Это активное развитие розничных инвесторов. То есть, у нас увеличивается количество участников на фондовом рынке. На рынке акций до 50% акций принадлежат физическим лицам. Они также активно приобретают некоторые облигации», - добавила она.

Ранее глава Казахстанской фондовой биржи объяснила, с чем связано исключение акций Яндекса из официального списка KASE.

Также сообщалось, что около 1 млн казахстанцев имеют счета на фондовых рынках.