16 Мая 2022 14:49

Объем сортированных отходов в Казахстане вырос на 7 % за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в РК функционировало 676 компаний, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов, против 625 компаний годом ранее. 247 из них составляли индивидуальные предприниматели, 429 — предприятия и организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По форме собственности большая часть компаний относилась к частному бизнесу: 632 компании. В государственной собственности находилась 41 компания, в иностранной — всего три предприятия.

Общий объём собранных этими предприятиями коммунальных отходов в 2021 году достиг 3,2 млн тонн — сразу на 13,4% больше, чем годом ранее.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2020 года в РК было собрано 2,8 млн тонн коммунальных отходов, минус 3,5% за год. Из 3,2 млн тонн собранных отходов 1,9 млн тонн отправили на полигоны для твёрдо-бытовых отходов, 1,2 млн тонн было передано сторонним организациям и мусороперерабатывающим заводам.

Большую часть коммунальных отходов в стране составили отходы домашних хозяйств - 2,1 млн тонн. Следом идут отходы производства, приравненные к бытовым отходам (644,3 тыс. тонн), уличный мусор (333,4 тыс. тонн), отходы с рынков (71,1 тыс. тонн), строительные отходы (26,1 тыс. тонн), парниковые отходы (7,9 тыс. тонн).

В региональном разрезе больше всего коммунальных отходов собрали в Алматы - 480,4 тыс. тонн, на 15,9% больше, чем годом ранее. Вторую строчку заняла Карагандинская область - 383,9 тыс. тонн, плюс 5,4% за год, третью — Павлодарская область - 380,8 тыс. тонн, годовой рост — сразу в 2,3 раза.

Меньше всего коммунальных отходов было собрано в Атырауской области - всего 61 млн тонн, минус 2,6% за год.

В 2021 году в Казахстане насчитывалось 233 компании, занимающихся сортировкой, утилизацией и депонированием отходов — на 3,6% больше, чем в 2020 году. Этими компаниями было отсортировано 1,2 млн тонн отходов — на 6,9% больше, чем годом ранее.

Наибольший объём пришёлся на пластмассу, пластик, полиэтилен и полиэтилен-терефталатную упаковку - 158,2 тыс. тонн. Также было отсортировано 152,8 тыс. тонн макулатуры, картона и отходов бумаги, 83,8 тыс. тонн стеклобоя, 35,9 тыс. тонн пищевых отходов, 29,3 тыс. тонн деревьев и листвы, 21,3 тыс. тонн лома цветных и чёрных металлов, 5,5 тыс. тонн отходов текстиля и одежды, 1,9 тыс. тонн шин.