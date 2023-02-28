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Объем снегозапасов в горной части Казахстана назвали в Минэкологии

28 Февраля 2023, 10:49
Объем снегозапасов в горной части Казахстана назвали в Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова доложила о показателях влагозапасов в снежном покрове на равнинной территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 20 февраля 2023 года показатели влагозапасов в снежном покрове на равнинной территории составляют:

- в бассейне реки Нура Карагандинской области на 47%;

- в бассейне реки Жабай Акмолинской области на 12%;

- в бассейне реки Есиль Северо-Казахстанской области на 24%;

- в бассейнах рек Тогызак и Караторгай Костанайской области на 27-82%;

- в бассейне реки Илек Актюбинской области на 18% выше среднемноголетних значений», - проинформировала Зульфия Сулейменова на заседании Правительства.

По словам министра, в других регионах республики значения по влагозапасам в снежном покрове остаются в пределах среднемноголетних значений либо ниже среднемноголетних значений.

«По данным снегомерных маршрутов на 1 февраля 2023 года в горной части страны ситуация по снегозапасам складывалась следующим образом:

- на 33-80% в зонах Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ, а также на левобережных притоках р. Ертис и юго-западных склонах хребта Тарбагатай в ВКО и Абайской области;

- на 39% в бассейнах рек Жетысуского Алатау в Жетысуской области;

- на 13-29% в бассейнах рек юго-западного и северо-восточного склона хребта Каратау в Туркестанской и Жамбылской областей выше среднемноголетних значений. В других регионах республики значения в пределах среднемноголетних значений либо ниже среднемноголетних значений», - сообщила З. Сулейменова.


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