Объем сберегательных вкладов в нацвалюте достиг одного триллиона тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На конец 2021 года объем совокупных сберегательных вкладов в тенге в банках второго уровня превысил 1 трлн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

С момента запуска сберегательных вкладов (конец 2018 года) по текущее время объем данных вкладов увеличился более чем в 37 раз . Ни один другой вид депозита за указанное время не показал подобных результатов. Беспрецедентный рост показывает, что граждане стали более ответственно подходить к выбору депозитов и на долгосрочные цели отдают предпочтение сберегательным вкладам.

Сберегательные вклады – относительно новый финансовый инструмент на рынке. Несмотря на это, казахстанцы оценили все его преимущества.

Сберегательный вклад открывается на определенный срок. В течение этого времени не допускается частичное изъятие денег. Возможно досрочно изъять всю сумму вклада, но в этом случае вкладчик должен уведомить банк о своем намерении за 30 календарных дней , и при этом теряется начисленное вознаграждение (вознаграждение выплачивается по ставке депозита до востребования – 0,1%).

Эти условия окупаются повышенной доходностью по сберегательному вкладу в тенге. На сегодня столь высокую доходность не может предложить ни один безрисковый финансовый инструмент. Ставка по годовым сберегательным вкладам без права пополнения достигает 14,9%, при годовом уровне инфляции в 8,5%. Можно выбрать и сберегательный вклад с дополнительной функцией пополнения. В этом случае максимальная ставка достигает 13,7%. Данное условие предоставляет вкладчику возможность зафиксировать высокую ставку по вкладу и в дальнейшем пополнять депозит по этой ставке до окончания срока действия договора.

Еще одна отличительная особенность – это повышенная сумма гарантии КФГД. Изначально максимальная сумма гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге установлена значительно выше, чем по другим видам депозитов.

Так, до 11 января 2022 года максимальная сумма возмещения составляла 15 млн тенге. Однако, учитывая постоянный рост объемов сберегательных вкладов, а также в целях обеспечения сохранности накоплений казахстанцев и их стимулирования хранить свои сбережения в долгосрочных, стабильных депозитах, с 11 января текущего года сумма гарантии была увеличена до 20 млн тенге. До 20 млн тенге была повышена и максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, имеющих в одном банке как сберегательный вклад в тенге, так и другие виды депозитов.

На сегодня сберегательные вклады предлагают 12 банков второго уровня из 20. С более подробной информацией по предлагаемым условиям можно ознакомиться на сайте КФГД в разделе «Пресс-центр» - «Мониторинг ставок банков-участников».

Напоминаем, что устанавливаемые КФГД на ежемесячной основе максимальные ставки по депозитам в тенге носят рекомендательный характер . Банки второго уровня самостоятельно определяют ставки вознаграждения по депозитным продуктам согласно своей внутренней политике.

КФГД рекомендует перед принятием решения о заключении договора банковского вклада в обязательном порядке уточнить информацию в выбранном банке.