15 Июня 2022 19:00

Объем розничной торговли через интернет в РК составил 482 млрд тенге за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем розничной торговли через интернет, по данным Бюро национальной статистики, составил за 2021 год 482 млрд тг. — на 1,1% больше, чем годом ранее. «Пандемийный» 2020 год в свою очередь отличался взрывным ростом оборотов онлайн-торговли во всем мире, а в РК показатель подскочил сразу в 2,3 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Доля торговли через интернет от общего объема ритейла в РК составила 3,6% против 4,1% в 2020 году, однако по сравнению с «докоронакризисным» 2019 годом доля e-Trading выросла вдвое.

Количество заказов через интернет тем временем сократилось за год почти в два раза, до 45,4 млн за 2021 год. За счет этого средний чек одной розничной покупки увеличился за год с 5,4 тыс. до 10,6 тыс. тг.

Наибольшие объемы электронной розничной торговли приходятся на три ключевых мегаполиса: Алматы (272,8 млрд тг., или 56,6% от РК), Нур-Султан (49,2 млрд тг., или 10,2%) и Шымкент (29,5 млрд тг., или 6,1%). Самые слабые показатели зафиксированы в Кызылординской (1,3 млрд тг.), Мангистауской (2,2 млрд тг.) и Туркестанской (3,8 млрд тг.) областях.

Средний чек одной покупки через интернет в региональном разрезе варьируется от 5,3 тыс. тг. в Карагандинской области до 150,4 тыс. тг. в Жамбылской области. Крупные покупки в сети делают также жители Туркестанской области — 131,2 тыс. тг. в среднем на один чек.

Почти одна пятая всего объема интернет-ритейла в 2021 году пришлась на покупку телефонов — 91,6 млрд тг.

Следом среди наиболее популярных товаров, приобретаемых казахстанцами через интернет, идут электрические бытовые приборы (60,9 млрд тг.), косметические товары и туалетные принадлежности (54,6 млрд тг.), компьютеры, принтеры, сканеры и прочее периферийное оборудование, и программное обеспечение (53,9 млрд тг.), детали и принадлежности для автомобилей (32,9 млрд тг.), строительные материалы (30,3 млрд тг.), а также ювелирные изделия и часы (30,1 млрд тг.).