Объем прямых иностранных инвестиций в первом квартале текущего года составил $4,4 млрд в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем прямых иностранных инвестиций по результатам 1 квартала текущего года составил $4,4 млрд. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам полугодия высокая инвестиционная динамика наблюдается в большинстве регионов. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

«В целом объем инвестиций в основной капитал по результатам 6 месяцев текущего года составил 5,2 трлн. тенге. Объем прямых иностранных инвестиций по результатам 1 квартала текущего года составил $4,4 млрд – рост на 10%», - уточнил Аскар Мамин.