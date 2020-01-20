Объем промышленного производства в Костанайской области превысил 1 трлн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе расширенного совещания с участием акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова подведены итоги социально-экономического развития региона за 2019 год и намечены планы на текущий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила начальник Управления экономики и бюджетного планирования региона Гульбарам Мусагазина, в прошлом году в экономику области было привлечено 288,1 млрд тенге. Впервые объем промышленного производства превысил 1 трлн тенге.

«Объем промышленного производства вырос на 15,3%, строительных работ на 6,6%, строительства жилья на 12,1%. Внешние инвестиции выросли на 2,4%. Внешний торговый оборот вырос на 13,8% и достиг 2,1 млрд долларов США. В отчетном периоде предприятие «СарыАрқаАвтоПром» выпустило свыше 24 тыс. автомобилей. Это послужило увеличению их экспорта в 9 раз. Наблюдается рост производства и на заводе «Агромаш Холдинг» по выпуску комбайнов. В АПК увеличилось производство продуктов скотоводства на 1,9%. Однако наблюдается спад поступления урожая зерновых на 32,8%. Это связано с прошлогодним засушливым сезоном», - сказала Гульбарам Мусагазина.

Аким области, отметив неплохие результаты, поручил не сбавлять темпов.

«В целом, мы завершили неплохо год. Однако есть недостатки в отдельных отраслях. В 2020 году акимы городов и районов должны поддержать рост экономической активности и принять конкретные меры в рамках госпрограмм. Особенно это должны учесть акимы южных регионов», - подчеркнул Архимед Мухамбетов.



