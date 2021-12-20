+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Объем промышленного производства увеличат в два раза в СКО

20 Декабря 2021 11:51
Поделиться:
Объем промышленного производства увеличат в два раза в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены в течение пяти лет в два раза увеличить объемы производства обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вице-спикер Мажилиса прокомментировал необходимость введения цифрового тенге
В Казахстане создадут межведомственную комиссию по промышленной политике Отсрочку введения цифрового тенге объяснили в Нацбанке РК Функционал пост-терминалов и ККМ объединят в 2022 году в Казахстане

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития рассчитывают поставленную Президентом задачу по увеличению в 1,5 раза объемов производства достичь за три года, а за пять лет нарастить объемы, как минимум, в два раза. Ставку делают на крупные предприятия региона и новые проекты.

В качестве примера в управлении привели результаты работы нескольких заводов. В частности, завод им. Кирова выпустил три тысячи компьютеров и ноутбуков. До конца года соберут еще тысячу. За счет локализации завод планирует производство запчастей оргтехники.

АО «ЗИКСТО» по контракту с «Қазақстан Темір Жолы» выпустил 786 вагонов-платформ на 19,5 млрд тенге.

Завод по производству изотермических вагонов-термосов «Cool infinity» произвел 125 вагонов. Освоили новый вид продукции - автономный рефрижераторный вагон.

Завод по производству ламинированной фанеры «Северный фанерный комбинат» выпустил 8,5 тысячи кубов продукции. В управлении подчеркнули, что мощность предприятия позволяет закрыть 30% потребности страны в этой продукции.

По программе индустриально-инновационного развития в этом году на реализации пять проектов на 17,5 млрд тенге. Создали 715 рабочих мест. В следующем году планируют пять проектов на 81 млрд тенге с созданием более 600 рабочих мест. В целом все проекты, запущенные по программе индустриально-инновационного развития в прошлые годы, за 10 месяцев произвели продукции на 103,3 млрд тенге.

По итогам 11 месяцев этого года объем производства в промышленности составил 318,3 млрд тенге с ростом на 5,3%.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Промышленность   #Экономика   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Вице-спикер Мажилиса прокомментировал необходимость введения цифрового тенге
В Казахстане создадут межведомственную комиссию по промышленной политике
Отсрочку введения цифрового тенге объяснили в Нацбанке РК
Функционал пост-терминалов и ККМ объединят в 2022 году в Казахстане
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
3 24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
4 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
Казахстан внедряет промышленные гранты
Механизм обеспечения переработчиков отечественным сырьем внедрят в Казахстане
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив