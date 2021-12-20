Объем промышленного производства увеличат в два раза в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены в течение пяти лет в два раза увеличить объемы производства обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития рассчитывают поставленную Президентом задачу по увеличению в 1,5 раза объемов производства достичь за три года, а за пять лет нарастить объемы, как минимум, в два раза. Ставку делают на крупные предприятия региона и новые проекты.

В качестве примера в управлении привели результаты работы нескольких заводов. В частности, завод им. Кирова выпустил три тысячи компьютеров и ноутбуков. До конца года соберут еще тысячу. За счет локализации завод планирует производство запчастей оргтехники.

АО «ЗИКСТО» по контракту с «Қазақстан Темір Жолы» выпустил 786 вагонов-платформ на 19,5 млрд тенге.

Завод по производству изотермических вагонов-термосов «Cool infinity» произвел 125 вагонов. Освоили новый вид продукции - автономный рефрижераторный вагон.

Завод по производству ламинированной фанеры «Северный фанерный комбинат» выпустил 8,5 тысячи кубов продукции. В управлении подчеркнули, что мощность предприятия позволяет закрыть 30% потребности страны в этой продукции.

По программе индустриально-инновационного развития в этом году на реализации пять проектов на 17,5 млрд тенге. Создали 715 рабочих мест. В следующем году планируют пять проектов на 81 млрд тенге с созданием более 600 рабочих мест. В целом все проекты, запущенные по программе индустриально-инновационного развития в прошлые годы, за 10 месяцев произвели продукции на 103,3 млрд тенге.

По итогам 11 месяцев этого года объем производства в промышленности составил 318,3 млрд тенге с ростом на 5,3%.