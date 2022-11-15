Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана вырос на 4,3%

15 Ноября 2022, 10:33
Объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана вырос на 4,3%
15 Ноября 2022, 10:33

Объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана вырос на 4,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте производства в сфере обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-октябрь этого года объем производства вырос на 4,3%. Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Жамбылской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алматы», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Производство машиностроения, по его словам, выросло на 7,7%.

«В том числе автомобилестроение увеличилось на 18,3%, производство электрического оборудования – на 12,4%. Рост также наблюдается в следующих отраслях: продукция химической промышленности – 10,6%, легкая промышленность – 7,8%, напитки – 8,9%, пластмассовые изделия – 4%, продукты нефтепереработки – 3,7%, продукты питания – 3,5%», - перечислил глава Миннацэкономики.


Новости по теме
На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена
Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе
Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Читайте также
Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена
Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе
Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области
Ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров пройдут в Атырау
Работы по увеличению пропускной способности КТК планируют завершить в декабре этого года
Впервые за 40 лет инфляция в Японии выросла до 3,6%
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору