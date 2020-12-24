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Объем производства в металлургической отрасли вырос на 1,6% в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Декабря 2020, 15:09
Объем производства в металлургической отрасли вырос на 1,6% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за 11 месяцев текущего года объем производства в металлургической отрасли вырос на 1,6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

«На сегодняшний день, несмотря на замедление роста экономики, обрабатывающая промышленность остается основным драйвером роста. Так, по итогам 11 месяцев текущего года объемы производства в отрасли выросли на 3,3%. Практически по всем секторам обрабатывающей отрасли наблюдается положительная динамика. В металлургии объем производства вырос на 1,6%. К примеру, в цветной металлургии объем производства вырос на 2,2%. Крупнейший производитель меди в Казахстане «Корпорация Казахмыс» увеличил объем производства рафинированной меди на 8 %, золота в слитках на 35%, а также серебра в гранулах на 25%. Казахстанский электролизный завод увеличил объемы производства первичного алюминия. Напомним, в текущем году завод заключил 11 контрактов с казахстанскими потребителями первичного алюминия. Кроме того, отечественное предприятие продолжает удерживать позиции на мировом рынке, таким образом 90% продукции отправляется на экспорт. География экспорта насчитывает более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, такие как Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан, Грузия, Италия, Турция и другие», - сообщила пресс-служба МИИР РК в Telegram .

По информации ведомства, положительные показатели достигнуты и в «Тау-Кен Алтын». Предприятие увеличило объемы производства аффинированного золота на 6,4%, аффинированного серебра на 46,7%. В прошлом году предприятие подтвердило высочайшее качество своей продукции и получил мировое признание, как надёжный поставщик. Аффинажный завод, выпускающий золото чистотой не менее 99,99%, получил сертификат «GoodDelivery» Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Драгоценные металлы, имеющие данный сертификат, без ограничений принимаются к торговле на всех мировых биржах.

«По итогам 11 месяцев в черной металлургии рост составил 0,4%. Рост объема производства достигнут в нескольких предприятиях. Например, Костанайский завод «Евраз Каспиан Сталь» увеличил объем производства арматурного проката на 8 %. Арматурный прокат выпускается в соответствии с государственными стандартами. Качество продукции обеспечивается новейшим технологическим оборудованием и контролем в испытательной лаборатории завода. Таразский металлургический завод увеличил объемы производства ферросиликомарганца на 20 %, ТОО «Кастинг» товарного выпуска арматуры, шаров и кругляка на 7,3%», - проинформировали в МИИР РК.


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