24 Июня 2022 11:54

Объем производства подсолнечного масла вырос на 16,9% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство подсолнечного масла в РК за январь–май 2022 года составило 197,3 тыс. тонн, что на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Из них на нерафинированное подсолнечное масло приходится 131,4 тыс. тонн, на 61,3% больше по сравнению с январем–маем 2021 года. На рафинированное подсолнечное масло соответственно пришлось 65,9 тыс. тонн, что на 6,9% меньше по сравнению с прошлым годом.

Почти 78% объема производства нерафинированного подсолнечного масла произведено в одной лишь Восточно-Казахстанской области (102,2 тыс. тонн). В свою очередь 78% выпуска рафинированного подсолнечного масла пришлись на Восточно-Казахстанскую область (28,7 тыс. тонн) и Шымкент (22,6 тыс. тонн).

Министерство сельского хозяйства РК ввело ограничения на вывоз подсолнечного масла из РК до 31 августа 2022 года, чтобы стабилизировать цены и исключить возникновения дефицита в секторе. Размер квоты на вывоз подсолнечного масла за июнь–август текущего года составляет 68 тыс. тонн, причем на период действия квоты устанавливается допустимый ежемесячный лимит для одного заявителя, который в совокупности составляет не более 6 тыс. тонн.

Тем временем отечественные предприятия за январь–апрель 2022 года обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 83,5%. Объем производства в этом периоде составлял 149,1 тыс. тонн, что на 16,9% больше по сравнению с прошлым годом. На импорт пришлось 29,4 тыс. тонн, плюс 29,7% за год. Притом на экспорт ушло 66,3 тыс. тонн подсолнечного масла, что сразу на 71,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В итоге на внутреннем рынке было реализовано 112,2 тыс. тон подсолнечного масла, что лишь на 0,6% больше по сравнению с январем–апрелем 2021 года. Пока ажиотажа по поводу подсолнечного масла в стране нет, по крайней мере — по сравнению с ситуацией на рынке сахара.

Цены на подсолнечное масло в РК увеличиваются без тенденции отступать от динамики роста 27 месяцев подряд. По итогам мая масло подорожало на 0,8% за месяц и сразу на 19,4% за год. Более того, годовое удорожание по итогам мая 2021 года уже составляло весьма пессимистичные 52,2%.

Среди регионов РК самое большое в секторе удорожание за месяц зафиксировано в Жамбылской (на 3,6%), Карагандинской (на 2,2%) и Актюбинской (на 1,9%) областях, а за год — в Алматинской (на 26,4%), Павлодарской (на 26,2%) и Жамбылской (на 26,1%) областях.

Средние цены на подсолнечное масло в городах РК в мае текущего года составили 808 тг за литр.

Самые высокие цены зафиксированы в Атырау (859 тг. за литр), Алматы (850 тг. за литр) и Актау (841 тг за литр), самые низкие — в Семее (714 тг. за литр), Петропавловске (728 тг. за литр) и Усть-Каменогорске (737 тг. за литр).