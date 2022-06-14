Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Объем производства лекарств вырос на 5% в Казахстане
14 Июня 2022 11:25

Объем производства лекарств вырос на 5% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В фармацевтической отрасли отмечается рост увеличения объемов производства. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2021 год фармацевтическая промышленность показала положительную динамику, при этом объемы производства фармацевтической продукции составляют 124 % по сравнению с 2020 годом. За январь – апрель текущего года эти объемы выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказала Ажар Гиният.

Министр пояснила, что это связано с увеличением объемов производства лекарственных средств на производственных площадках АО «Химфарм», АО «Нобель АФФ», ТОО «Абди Ибрагим ГлобалФарм», ТОО «Келун-Казфарм».

«Казахстанская фармацевтическая промышленность, благодаря эффективным мерам государственной поддержки, имеет огромный потенциал для выгодных инвестиций. Так, господдержка долгосрочных договоров отечественных товаропроизводителей позволила увеличить долю закупа в денежном выражении с 15% в 2010 году до 41% в 2021 году», - добавила Ажар Гиният.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Проработать привлечение в Казахстан мировых фармпроизводителей поручил Алихан Смаилов
Украинские медпрепараты заменить на индийские и российские намерены в РК
Курс тенге укрепился в мае почти на 7%
Ажар Гиният ответила на критику Счетного Комитета по вопросам кадрового обеспечения
Актуализированный комплексный план развития фарминдустрии разработали в РК
Усилить работу по сдерживанию инфляции поручил Премьер-Министр РК
Более 6,5 трлн тенге доходов поступило в госбюджет за пять месяцев 2022 года – Минфин РК
Инфляция в Казахстане остается высокой

Лента новостей

Архив