6 Мая 2022 20:52

Объем производства цветной металлургии увеличился на 6,1% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала этого года рост объема производства в отрасли цветной металлургии составил 6,1%. Увеличение объемов наблюдается в нескольких отечественных предприятиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

ТОО «Корпорация Казахмыс» продолжает реализовывать стратегию по увеличению добычи и переработки руды на производственных площадках. По итогам первого квартала т выпуск рафинированной меди увеличился на 10%, золота в слитках - на 7%, а также серебра в гранулах - на 1%.

Казахстанская металлургическая компания, крупный производитель цинка, свинца, меди и драгоценных металлов ТОО «Казцинк» также достигла положительных результатов. Предприятие увеличило выпуск катодной меди и аффинированного серебра. Промышленные площадки Казцинк с вспомогательными подразделениями включены в единую интегрированную производственную цепочку. Сырье, добываемое на карьерах и рудниках, перерабатывается на модернизированных обогатительных фабриках, а затем направляется на металлургические комплексы, где выпускают готовую продукцию высшего качества.

Аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» увеличил объем производства аффинированного золота на 33%. Предприятие включено в Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов в перечень поставщиков Good Delivery. Драгоценные металлы, имеющие сертификат Good Delivery, без ограничений принимаются к торговле на всех мировых биржах. Это значительно повышает ценность аффинированного золота, выпускаемого под маркой «Тау-Кен Алтын», как объекта инвестиций.

Кроме того, отечественный производитель медной продукции ТОО «Медная компания Коунрад» увеличил выпуск катодной меди на 4%.



