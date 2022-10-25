Объем продукции МСБ вырос в два раза в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в два раза вырос объем продукции малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в прошлом году в области насчитывалось 57 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, то в этом году этот показатель вырос до 64,5 тыс.. 90% зарегистрированных субъектов полностью освоили свое дело. В регионе работают 49 тыс. индивидуальных предпринимателей, около 12 тыс. юридических лиц и 3,5 тыс. крестьянских хозяйств. Малым и средним бизнесом произведено продукции на 1 трлн 300 млрд тенге. Этот показатель также вырос в два раза по сравнению с прошлым годом», - сказал Нурбол Жанабеков.

По его словам, не остается без внимания и вопрос финансирования предпринимателей. Для жителей, которые хотят начать свое дело, открыты линии финансирования. Это безвозвратные гранты и кредиты с низкой процентной ставкой.

Только в этом году в регионе зарегистрировано около 8 тыс. субъектов предпринимательства.

