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Объем привлеченных инвестиций в Astana Hub и стартапы составил почти 20 млрд тенге

19 Февраля 2020 18:40
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Объем привлеченных инвестиций в Astana Hub и стартапы составил почти 20 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» заполнен на 100%. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ядром развития инновационной экосистемы выступает Astana Hub, который уже заполнен на 100%. В прошлом году на базе хаба была открыта школа программирования «Alem». Реализуется более 90 стартап-проектов, создано более одной тыс. рабочих мест», - сказал Аскар Жумагалиев.

Министр добавил, что по итогам 2019 года объем привлеченных инвестиций в компании-резиденты Astana Hub и стартапы составил без малого почти 20 млрд тенге

«Как вы знаете, информационная безопасность - это важнейшая составляющая процесса цифровизации. Проведена большая работа. Отмечу только, что благодаря проводимой работе Казахстан занял 40-ое место в Глобальном рейтинге кибербезопасности ООН», - заключил Аскар Жумагалиев.


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Ключевые слова: Инвестпроекты, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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