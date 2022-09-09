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Объем потребления угля на 2022-2023 годы составит 9,6 млн тонн в РК

Редактор:  
Алла Серикбаева
9 Сентября 2022, 16:53
Объем потребления угля на 2022-2023 годы составит 9,6 млн тонн в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития продолжается активная работа по подготовке к отопительному сезону. В этой связи, ежедневно проводятся совещания с участием представителей местных исполнительных органов, угледобывающих компании, АО «НК «КТЖ» и ведется мониторинг по обеспеченности углем населения и коммунально-бытового сектора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерством сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2022-2023 годы. Согласно данного Плана объем потребления составит порядка 9,6 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор 2,6 млн тонн, население – 7 млн тонн.

«По состоянию на 9 сентября 2022 года обеспеченность запасами угля по отношению к плану потребности для коммунально-бытового сектора и населения составляет 71%. На сегодняшний день в разрезах уголь есть в достаточном количестве, добыча угля осуществляется в плановом режиме. Цена угля на разрезах остается на отметке прошлогоднего периода», - говорится в сообщении.

В целом для успешного проведения отопительного сезона министерством прорабатывается вопрос по увеличению парка вагонов АО «Казахтемиртранс» для коммунально-бытового сектора и населения углем, а также ограничение вывоза социального угля автотранспортом в соседние государства.

«По оперативным данным угледобывающими компаниями за январь-июль 2022 года добыто 66,4 млн тонн угля (без учета угольного концентрата), что составляет 106% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (за 7 мес. 2021 года 62,8 млн тонн). В разрезе крупных угольных компаний наблюдается рост добычи на разрезах «Шубарколь Комир», «Восточный», «Майкубен-Вест» и «Каражыра»», - проинформировали в министерстве.


МИИР РК   Отопительный сезон   Уголь  
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