Объем посреднических услуг при операциях с недвижимостью резко вырос в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июнь 2021 года объем услуг, связанных с операциями с недвижимым имуществом, составил в РК 554,9 млрд тг, сразу на 41% меньше, чем годом ранее. Без учета ненаблюдаемого сектора экономики услуги в секторе составили 551,4 млрд тг, минус 41,1% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

В региональном разрезе почти треть всего объема услуг пришлась на столицу: 179,4 млрд тг, на 52,5% меньше, чем годом ранее.

На второй строчке расположился Алматы, с объемом оказанных услуг в размере 171,1 млрд тг, минус 53,2% за год. Замкнула топ-3 регионов Карагандинская область: 27,2 млрд тг, минус 29,5%.

Наименьший объем услуг по операциям с недвижимым имуществом был зарегистрирован в Туркестанской области: всего 3 млрд тенге, однако здесь годовой рост составил 18,9%.

Среди 17 регионов страны самый заметный рост оказываемых услуг в секторе наблюдался в Жамбылской области (сразу в 3,1 раза за год до 10,8 млрд тг), а наибольшее сокращение — в Алматы.

За январь–июнь текущего года услуг по покупке и продаже многоквартирных домов и особняков оказали на 33,8 млрд тг, по покупке и продаже прочей недвижимости — на 4,5 млрд тенге.

Почти две трети всех услуг в секторе пришлись на аренду и управление собственной недвижимостью. Здесь за полгода объем услуг составил 351,8 млрд тенге, что, впрочем, на 29,3% меньше, чем годом ранее.

Еще 81,7 млрд тг составили услуги в сегменте аренды и субаренды, и эксплуатации арендуемой недвижимости; 55,2 млрд тг — услуги по управлению недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе.

Почти на 19% вырос объем посреднических услуг при купле-продаже и сдаче внаем жилья и прочей непроизводственной недвижимости (до 8 млрд тг), и сразу в 3,6 раза — при аналогичных операциях с недвижимостью производственно-технического назначения (до 2,9 млрд тг).

Тем временем в Казахстане планируют усилить контроль над операциями с деньгами и имуществом, сообщает Хабар24. Проверяться будут все сделки с недвижимостью от 50 млн тенге. Ранее этот порог составлял 200 млн тенге.