Объём почтовых и курьерских услуг вырос в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь 2021 года почтовых и курьерских услуг в Казахстане оказали на 40,5 млрд тг — на 39,6% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост в секторе достиг 31,8%. В сельской местности объём услуг составил всего 2,1 млрд тг, плюс 38,8% в стоимостном выражении за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Услуги для населения выросли сразу на 45,7%, до 10,1 млрд тг; в том числе в сельской местности — на 39,3%, до 1,3 млрд тг.

В разрезе регионов большую часть почтовых и курьерских услуг оказали в Алматы: 59,4% от РК, или 24 млрд тг, плюс 38,2% за год в стоимостном выражении и плюс 30,5% — в реальном. В тройке лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (3,9 млрд тг, плюс 55,1% за год в реальном выражении) и Карагандинская область (1,5 млрд тг, плюс 25,6%). Меньше всего услуг в секторе пришлось на Кызылординскую область: всего 403 млн тг — на 18,1% больше, чем годом ранее.

В целом за полный 2020 год объём услуг в секторе составил 50 млрд тг — на 35,4% больше в физическом объёме, чем годом ранее.

В сентябре текущего года тарифы на почтовые и курьерские услуги для юридических лиц увеличились на 5,7% за год. В том числе почтовые услуги подорожали в годовой динамике на 7,7%, курьерские — на 4,1%.

Среди почтовых услуг пересылка карточек и писем выросла в цене на 12,3%, посылок и бандеролей — на 4,2%, почтовые услуги EMS подорожали на 1,1%, тарифы на доставку периодической печати не изменились.

Среди курьерских услуг доставка посылок и бандеролей стала дороже на 4,7% за год, доставка писем — на 3,7%.

В региональном разрезе наибольший рост цен на почтовые и курьерские услуги для юридических лиц зафиксирован в Восточно-Казахстанской (на 6,9% за год), Туркестанской (на 6,8%) и Акмолинской (на 6,7%) областях.