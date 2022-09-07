Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличивается – МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение объема перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту отмечают в Казахстане. Об этом сообщил заместитель генерального директора по логистике АО KTZExpress Айбек Капар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За семь месяцев 2022 года перевозка увеличилась в три раза, это 845 тысяч тонн, по сравнению с прошлым годом наблюдается рост в семь раз. Для сравнения в прошлом году было 311 тысяч тонн. В том числе экспорт у нас составил 494 тысячи тонн - рост в девять раз, импорт - 179 тысяч тонн - рост в 83 раза, а также транзит - 171 тысяча тонн – рост на 7%», - сказал Айбек Капар в ходе совещания по вопросам ситуации перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.



