Объем переводов через системы международных денежных переводов вырос на 21% - Нацбанк РК
Число транзакций – 4,3 млн. В сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение данного показателя на 21%. Объем переводов денег из Казахстана за рубеж увеличился на 28,3%, из-за границы в Казахстан – сократился на 1,2%. Объем денежных переводов внутри страны увеличился на 35,4% и составил 70,4 млрд тенге.
За 2021 год объем переводов денег, направленных из Казахстана за границу посредством СМДП, составил 1,010 трлн тенге. Основная доля переводов денег за границу приходится на Узбекистан (29,5%), Турцию (20,9%), Российскую Федерацию (17,5%), Кыргызстан (14,3%).
За тот же период из-за границы в Казахстан поступило 283,5 млрд тенге.
В Казахстан переводы денег преимущественно осуществлялись из Российской Федерации (18,7%), Узбекистана (17,6%), Южной Кореи (14,0%), Кыргызстана (12,0%) и США (11,8%).