Объем переводов через системы международных денежных переводов вырос на 21% - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 января 2022 года на территории Казахстана функционирует восемь систем международных денежных переводов («Золотая корона», «Вестерн Юнион», «Юнистрим», Contact, Faster, MoneyGram и другие). Совокупный объем переводов денег через эти системы в 2021 году составил 1,364 трлн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Число транзакций – 4,3 млн. В сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение данного показателя на 21%. Объем переводов денег из Казахстана за рубеж увеличился на 28,3%, из-за границы в Казахстан – сократился на 1,2%. Объем денежных переводов внутри страны увеличился на 35,4% и составил 70,4 млрд тенге.

За 2021 год объем переводов денег, направленных из Казахстана за границу посредством СМДП, составил 1,010 трлн тенге. Основная доля переводов денег за границу приходится на Узбекистан (29,5%), Турцию (20,9%), Российскую Федерацию (17,5%), Кыргызстан (14,3%).

За тот же период из-за границы в Казахстан поступило 283,5 млрд тенге.

В Казахстан переводы денег преимущественно осуществлялись из Российской Федерации (18,7%), Узбекистана (17,6%), Южной Кореи (14,0%), Кыргызстана (12,0%) и США (11,8%).