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    21:00, 22 Март 2021 | GMT +6

    Объем ПЦР-диагностики увеличат в лабораториях Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Мощность ПЦР-диагностики увеличат в лабораториях Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с главным государственным санитарным врачом города, руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбеком Бекшиным провел онлайн-совещание с руководителями лабораторий, где проводятся ПЦР-исследования.

    В ходе совещания рассмотрены вопросы проведения ПЦР-диагностики горожан на коронавирусную инфекцию, заслушаны отчеты по имеющимся резервам и готовности к увеличению масштабов исследований на фоне осложненной эпидемиологической ситуации.

    Отмечено, что если ранее потребность горожан в ПЦР-тестах составляла 4 тысячи, то с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации суточный объем проводимых исследований увеличился до 8 тысяч.

    Ержан Бабакумаров отметил, что перед лабораториями города стоит задача: принять меры по обеспечению общей мощности проведения ПЦР-тестирования с текущих 14,2 тысяч до 25 тысяч исследований в сутки. Для этого даны поручения по увеличению количества заборных групп, а также выстраиванию бесперебойной работы лабораторий путем введения двухсменного режима. Поручено рассмотреть возможность по дальнейшему наращиванию объема проводимых исследований в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации и распространения на территории города эпидемии COVID-19. Также руководителям лабораторий поручено обеспечить неснижаемый месячный запас тест-систем и расходных материалов.

    Главный государственный санврач города Ж. Бекшин обратил внимание руководства лабораторий на необходимость обеспечения строгого соблюдения противоэпидемического и дезинфекционного режима в заборных пунктах для того, чтобы не допускать заражения посетителей.

    В целом на сегодняшний день в лабораториях, расположенных на территории города Алматы, проведено 1,1 млн тестов, из которых 30 тысяч положительные.

    За последние сутки в мегаполисе зарегистрировано 410 случаев заражения КВИ. Акимат Алматы призывает жителей и гостей города усилить соблюдение карантинных мер - социальной дистанции, масочного режима, а также воздержаться от посещений мест скопления людей, в особенности лицам группы риска - страдающим хроническими заболеваниям и старше 65 лет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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