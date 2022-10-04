Объем пассажироперевозок по железной дороге вырос сразу на 33% в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января–августа текущего года доходы компаний сектора железнодорожных перевозок достигли 851 млрд тг, против 739,6 млрд тг годом ранее, увеличившись на 15,1% в стоимостном выражении. Большая часть доходов традиционно была получена за счет перевозок груза и багажа: 786,4 млрд тг. Оставшиеся 64,6 млрд тг пришлись на пассажироперевозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Груза и багажа по итогам восьми месяцев текущего года железнодорожным транспортом перевезли 273 млн тонн — почти столько же, сколько и годом ранее (минус всего 0,2%).

Больше всего грузов и багажа было перевезено в Актюбинской и Акмолинской областях, а также в столице, меньше всего — в Западно-Казахстанской области.

Грузооборот в стране вырос на 5,4%, до 206,2 млрд ткм.

За январь–август текущего года железнодорожным транспортом перевезли 13,1 млн человек — сразу на 32,6% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего пассажиров перевезли в столице, Актюбинской и Кызылординской областях, меньше всего — в Западно-Казахстанской области.

Пассажирооборот в 2022 году достиг 11,1 млрд пкм, плюс 38,4% за год.