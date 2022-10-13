Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Объем операций с цифровым юанем достиг $13,9 млрд
13 Октября 2022, 08:36

Объем операций с цифровым юанем достиг $13,9 млрд

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Операции с цифровой фиатной валютой КНР (e-CNY) превысили к концу августа этого года 100 млрд юаней (около $13,9 млрд). Обновленные данные появились в среду на странице Народного банка Китая (Центробанк) в китайской социальной сети Weibo, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За этот период совершено 360 млн транзакций в цифровых юанях. К концу августа 2022 года более 5,6 млн торговых точек по всему Китаю были доступны для цифровых платежей в юанях.

Масштабы пилотных программ по использованию цифрового юаня распространились на 15 провинций Китая. В текущем году в ряде регионов страны жителям разрешили использовать цифровой юань для оплаты коммунальных счетов.

Центробанк Китая разрабатывает цифровой юань с 2014 года. Пилотная программа e-CNY стартовала в конце 2019 года в четырех локациях – Шэньчжэнь (провинция Гуандун), Сучжоу (провинция Цзянсу), Чэнду (провинция Сычуань) и в новом районе Сюнъань (провинция Хэбэй).

На Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине цифровой юань впервые стал платежным средством не только для граждан КНР, но и для иностранцев.


Фото: Reuters



Новости по теме
Второе за сутки землетрясение произошло в Китае
Более 20 компаний из Казахстана представят продукцию на выставке в Китае
Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году
Читайте также
Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы
Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы
Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права
Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке
Древний каменный туннель обнаружили в Египте
Второе за сутки землетрясение произошло в Китае
Более 20 компаний из Казахстана представят продукцию на выставке в Китае
Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив