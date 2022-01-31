Объем оказанных услуг компьютерной томографии увеличился в три раза в 2021 году – ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультации врачей узкого профиля, услуги КТ/МРТ, рентгена и других видов диагностики оказываются застрахованным гражданам в системе ОСМС по направлению лечащего врача. Дополнительную оплату за них требовать не должны, подчеркивают в Фонде социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ».

Если поликлиника не может сама предоставить данные услуги, то должна обеспечить их получение пациенту в другой клинике по договору соисполнения.

Значительный рост финансирования здравоохранения за счет внедрения системы обязательного социального медицинского страхования позволил увеличить объемы медицинской помощи по многим востребованным направлениям.

Объемы услуг растут

Так, более чем в 3 раза выросло количество оказанных услуг компьютерной томографии. По итогам 12 месяцев прошлого года пациенты получили 747 тыс. сеансов комьютерной томографии, тогда как за 2020 год – 232 тыс. услуг. По исследованиям МРТ с января по ноябрь прошлого года оказано 554 тыс. услуг, тогда как годом ранее – около 218 тыс. услуг.

Значительно выросло количество проведенных консультаций врачами узкого профиля. В 2020 году было проведено более 29 млн таких приемов, а через год количество консультаций врачей узкого профиля превысило 35 млн услуг. На 50% увеличилось количество проведенных диагностических исследований – с 9,9 млн услуг за 2020 год до более 15 млн услуг за 2021 год.

Как получить КДУ?

Любую консультативно-диагностическую услугу пациенту назначает лечащий врач. Он изучает состояние больного, его жалобы, проявляющиеся симптомы. И при наличии соответствующих показаний врач выписывает направление на проведение КТ, МРТ или другого исследования. Для получения услуги в плановом порядке пациент должен иметь статус «Застрахован», так как на уровне поликлиники эти услуги оказываются в рамках ОСМС.

Если отказывают в предоставлении КДУ…

Медицинская организация, которая оказывает услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, заключает соответствующий договор с Фондом социального медицинского страхования и должга выполнять обязательство по предоставлении пациентам этих услуг.

«Мы часто получаем обращения от граждан, что поликлиника отказывает им в направлении на консультативно-диагностическую услугу при наличии показаний, ссылаясь на отсутствие возможности ее проведения. Однако в таком случае поставщик обязан привлечь соисполнителя из числа медицинских организаций, состоящих в базе Фонда. Если же договор соисполнения ни с кем не заключен, то пациента должны направить к одному из поставщиков Фонда по данному виду услуг, договор будет заключен автоматически по итогам оказания услуги по направлению», – подчеркнул заместитель Председателя Правления ФСМС Илияс Мухамеджан.

Однако бывают и другие ситуации, когда пациент не обращается в поликлинику, а напрямую отправляется за получением КДУ на платной основе.

«Порой мы видим жалобы в социальных сетях, что пациенту не выписали направление, и он платно получил, например, КТ. Фонд как защитник прав пациента подключается при таких ситуациях. Однако в результате выясняется, что пациент даже не обращался в свою поликлинику, а сразу решил самостоятельно пройти обследование платно в другом месте. Мы призываем граждан пользоваться медуслугами в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. Если же возникают проблемы, обязательно обращаться в Службу поддержки пациента и отстаивать свои права», – подчеркнул Илияс Мухамеджан.

Как отмечают в Фонде социального медицинского страхования, в 2022 году на финансирование медицинской помощи населению планируется направить 2,049 трлн тенге, в том числе по ГОБМП – 1,2 трлн, по ОСМС – 838 млрд тенге.

При этом существенно увеличивается финансирование консультативно-диагностических услуг. На эти цели предусмотрено более 231 млрд тенге, из них по ОСМС – более 187,7 млрд тенге. Для сравнения: годом ранее было направлено 203 млрд тенге, из них 167 млрд тенге по ОСМС.

Если у вас остались вопросы касательно получения консультативно-диагностических услуг, или вы не можете добиться их оказания, то необходимо обращаться в Службу поддержки пациента своей поликлиники. При отсутствии возможности пройти томографию или другие услуги в своем регионе из-за длительного ожидания вы можете уточнить ситуацию в управлении здравоохранения своего региона. Если решить вопрос на месте не удалось, то подайте обращение в Фонд социального медицинского страхования удобным для себя способом: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.



