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    13:19, 23 Март 2022 | GMT +6

    Объем обязательств недропользователей по обучению местных кадров увеличат в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличат объем обязательств недропользователей по обучению отечественных кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Министерстве энергетики РК, на сегодня 1% от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов и (или) урана по итогам предыдущего года, направляется на финансирование обучения казахстанских кадров.

    В рамках выделенных средств недропользователей на обучение были направлены:

    - 84% или 43,5 тыс сотрудников предприятий;

    - 16% или 8,3 тыс на иных граждан Республики Казахстан, не задействованных на предприятиях.

    «Вместе с тем, на сегодня Министерством прорабатывается вопрос по увеличению объема обязательств на обучение казахстанских кадров, не являющихся работниками предприятий, в том числе для студентов вузов и ТиПО до 50%», - отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в 2022 году в программу управления государственным фондом недр включено 60 участков для проведения аукциона и 15 участков по прямым переговорам с Национальными компаниями.

    «Проведение аукциона согласно действующему законодательству осуществляется в период не менее четырех месяцев, из которых, два месяца занимает изучение геологической информации потенциальными участниками аукциона», - пояснили в Минэнерго.


    Теги:
    Правительство Геология Нефть/газ Минэнерго РК Образование Общество Нефть
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