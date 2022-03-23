Объем обязательств недропользователей по обучению местных кадров увеличат в РК
Как сообщили в Министерстве энергетики РК, на сегодня 1% от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов и (или) урана по итогам предыдущего года, направляется на финансирование обучения казахстанских кадров.
В рамках выделенных средств недропользователей на обучение были направлены:
- 84% или 43,5 тыс сотрудников предприятий;
- 16% или 8,3 тыс на иных граждан Республики Казахстан, не задействованных на предприятиях.
«Вместе с тем, на сегодня Министерством прорабатывается вопрос по увеличению объема обязательств на обучение казахстанских кадров, не являющихся работниками предприятий, в том числе для студентов вузов и ТиПО до 50%», - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в программу управления государственным фондом недр включено 60 участков для проведения аукциона и 15 участков по прямым переговорам с Национальными компаниями.
«Проведение аукциона согласно действующему законодательству осуществляется в период не менее четырех месяцев, из которых, два месяца занимает изучение геологической информации потенциальными участниками аукциона», - пояснили в Минэнерго.