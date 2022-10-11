Объем неучтенного импорта автомобилей назвали в Нацбанке РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2015 года импорт товаров по электронной торговле досчитан на сумму 2,6 млрд долл. США. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осуществлена оценка импорта товаров, приобретаемых физическими лицами через зарубежные интернет-площадки. За период с 2015 года импорт товаров по электронной торговле досчитан на сумму 2,6 млрд долл. США», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка отметил, что также произведена оценка ввоза физическими лицами легковых автомобилей с иностранными регистрационными номерами на основе сведений из Единой страховой базы данных РК.

«Как известно, часть автомашин не проходила первичную регистрацию в РК, соответственно, не отражалась в официальной статистике. Общий объем неучтенного импорта по ввозу автомобилей с 2015 года составил, по консервативным оценкам, 4,2 млрд долл. США, или в среднем около 500 млн долл. США ежегодно», - уточнил Галымжан Пирматов.

Совокупный объем досчетов, по его словам, в период с 2015 года по второй квартал 2022 года составил 6,8 млрд долл. США.

«При этом пик досчетов приходится на 2021 год, импорт в котором был скорректирован на 1,7 млрд долл. США. Таким образом, включение в статистику внешнего сектора указанных трансграничных операций физлиц снизило профицит торгового баланса с 6,6 млрд до 5,7 млрд долл. США в первом полугодии текущего года, но улучшило качество статистики платежного баланса», - добавил Галымжан Пирматов.