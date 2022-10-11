Объем неучтенного импорта автомобилей назвали в Нацбанке РК
«Осуществлена оценка импорта товаров, приобретаемых физическими лицами через зарубежные интернет-площадки. За период с 2015 года импорт товаров по электронной торговле досчитан на сумму 2,6 млрд долл. США», - сказал Галымжан Пирматов.
Глава Нацбанка отметил, что также произведена оценка ввоза физическими лицами легковых автомобилей с иностранными регистрационными номерами на основе сведений из Единой страховой базы данных РК.
«Как известно, часть автомашин не проходила первичную регистрацию в РК, соответственно, не отражалась в официальной статистике. Общий объем неучтенного импорта по ввозу автомобилей с 2015 года составил, по консервативным оценкам, 4,2 млрд долл. США, или в среднем около 500 млн долл. США ежегодно», - уточнил Галымжан Пирматов.
Совокупный объем досчетов, по его словам, в период с 2015 года по второй квартал 2022 года составил 6,8 млрд долл. США.
«При этом пик досчетов приходится на 2021 год, импорт в котором был скорректирован на 1,7 млрд долл. США. Таким образом, включение в статистику внешнего сектора указанных трансграничных операций физлиц снизило профицит торгового баланса с 6,6 млрд до 5,7 млрд долл. США в первом полугодии текущего года, но улучшило качество статистики платежного баланса», - добавил Галымжан Пирматов.