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Объем мирового производства крупнейших японских автоконцернов снизился на 20% в апреле
31 Мая 2022 08:45

Объем мирового производства крупнейших японских автоконцернов снизился на 20% в апреле

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Объем мирового производства крупнейших японских автоконцернов снизился на 20,1% в апреле по сравнению с прошлым годом, до 1,66 млн автомобилей. Об этом свидетельствуют отраслевые данные, опубликованные в понедельник, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

По отраслевым данным, шесть японских автоконцернов, включая Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co, отметили снижение производства автомобилей.

Как пишет Kyodo, сокращение объемов производства автомашин японскими автоконцернами связано с нехваткой полупроводников. Объем производства Honda Motor Co снизился на 54,2%, Mazda Corp. (- 49,9%), Nissan Co. (- 26,5%) и Toyota Motor Corp. (- 9,1%).

Согласно пресс-релизу Toyota Motor Corp., мировые продажи автомобилей марки Toyota в апреле снизились на 11,1% по сравнению с прошлым годом и составили 763,7 тыс. единиц. Спад продаж автомобилей Toyota зафиксирован как в Японии, так и за рубежом, включая Китай.


Автор:
Корреспондент
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