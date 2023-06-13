АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля 2023 года в Казахстане в полную силу вступили правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров. С этого периода запрещено продавать обувь, не зарегистрированную в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Так, за два месяца действующих правил объем маркированной обуви в Казахстане вырос в два раза. Если в марте 2023 года объем маркированной обуви составлял порядка 6 млн единиц, то в апреле и мае текущего года в системе регистрируется более 15 млн кодов обуви каждый месяц, что демонстрирует высокую активность бизнеса в работе с системой прослеживаемости.

Ключевой особенностью цифровой маркировки и прослеживаемости является способность сделать максимально прозрачной цепочку поставки и реализации товаров, тем самым пресекая теневой ввоз и оборот обувных товаров в стране. По официальным данным, статистика теневой экономики в этой отрасли составляет 48%, то есть каждая вторая пара обуви ввозится в страну нелегально.

Наибольшую заинтересованность в соблюдении правил цифровой маркировки и прослеживаемости обувных товаров выражают отечественные производители. По словам предпринимателей, система не дает возможности ввести в страну товар нелегально и помогает выявить импортеров, с которыми невозможно конкурировать из-за заниженных цен в связи с теневыми оборотами.

«Все необходимые процессы маркировки на производствах выстроены, тут ничего сложного нет и проблем с вводом маркировки не возникало. Мы были готовы к запрету продажи немаркированной обуви, так как понимаем, что маркировка нужна, и мы поддерживаем прозрачность и здоровую конкуренцию на рынке», - поделилась председатель правления Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Национальное объединение предприятий легкой промышленности» QazTextileIndustry Гулмира Уахитова.

По данным предпринимателей, в том числе импортеров, затраты на маркировку составили в среднем 350 тенге или около 1% на одну пару обуви.

Напомним, в Казахстане система маркировки и прослеживаемости распространяется на три товарные группы: табак, обувные товары и поэтапное введение маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Правила маркировки и прослеживаемости товаров были внедрены в Казахстане в рамках соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, а также Закона РК «О регулировании торговой деятельности».