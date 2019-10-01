Объем кредитов на строительство и приобретение жилья вырос до 1,7 трлн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Удельный вес просроченных кредитов на строительство и приобретение жилья населением сократился с 6% до 4%. Объем кредитов при этом увеличился на 31% и составил 1,7 триллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

«Объем кредитов на строительство и приобретение жилья растет четвертый год подряд, причем за последний год был отмечен рост сразу на 30,9% к концу августа 2019 года, до 1,7 трлн тенге. Удельный вес от всего объема кредитования БВУ РК вырос за год с 10% до 12,9%», - говорится в публикации.

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам при этом сокращается третий год подряд и на конец августа 2019 года составляет 66,5 млрд тенге — на 16,2% меньше, чем в прошлом году. Доля просроченных кредитов уменьшилась с 6,1% до 3,9%.

Ипотечные кредиты не подпадают под списание кредитов социально уязвимым слоям населения и погашение пени и штрафов для остальных казахстанцев. Согласно поручению президента Казахстана, данные меры распространяются на беззалоговые кредиты.

Тем не менее существует программа по рефинансированию ипотечных займов, которая состоит из двух блоков: оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы (рефинансировано 25,8 тысяч займов на сумму 152,8 млрд тенге на 10 сентября 2019 года);

Рефинансирование валютных ипотечных займов, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу НБ на 18 августа 2015 года (рефинансировано 6,9 тысяч займов на сумму 58,8 млрд тенге на 10 сентября 2019 года).