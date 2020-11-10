Объем контейнерных перевозок вырос в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общий объем транзитных перевозок контейнеров увеличился в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индекс физического объема по транспорту за январь – октябрь 2020 года составил 82,7%. Несмотря на негативное воздействие пандемии на транспортную отрасль, в отдельных направлениях отрасли наблюдается положительный рост. Общий объем транзитных перевозок контейнеров увеличился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 718,6 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент)», - сказал Бейбут Атамкулов.

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта, по словам министра, составил 3,2 млрд. тонн или 92,9% (-7,1%) от предыдущего года (январь-октябрь 2019 года – 3,5 млрд. тонн).

Кроме того, в октябре по сравнению с сентябрем текущего года общее количество перевезенных пассажиров выросло на 15,5%.

«Показатель пассажирских авиаперевозок возрос на 1,6% и составил 0,62 млн. чел. Контейнерные перевозки по направлению Китай – Европа - Китай выросли на 10% или на 5,1 тыс. ДФЭ и составил 55,9 тыс ДФЭ. В сфере грузовых перевозок также наблюдается рост, в частности общий объем грузоперевозок в октябре вырос на 3,4 % в сравнении с сентябрем 2020 года», - резюмировал глава МИИР.