Объем казахоязычного контента в интернете назвала Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал QazForum 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая форум, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поблагодарила за содействие в организации форума Посольство США в РК.

«В этом году мы отмечаем 30-летие нашей Независимости. Наше государство установило дипломатические отношения с США, которым тоже исполняется 30 лет. За эти 30 лет США поддержало множество проектов, одним из них является форум создателей казахоязычного онлайн-контента», - сказала Аида Балаева.

Министр добавила, что в этом году форум проводится в пятый раз.

«В этом году мы проводим пятый форум, это, конечно, очень важно, потому что мы будем обсуждать актуальные вопросы», - отметила Аида Балаева.

По ее информации, в сфере СМИ на сегодняшний день казахоязычный онлайн контент составляет - 78%, из них телеканалы - 79,2%, периодические издания - 84,5%, интернет –ресурсы - 59, 81%.

«А ведь десять лет назад было только шесть сайтов, которые распространяли информацию на казахском языке, сейчас ситуация иная - на сегодня 14% составляют казахоязычные сайты», - добавила Аида Балаева.

Отметим, что форум собрал медиаспециалистов со всего Казахстана. В ходе дискуссий планируется обсудить свежие тренды в развитии казахоязычных медиа.