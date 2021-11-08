Объем инвестиций вырос в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области увеличился объем инвестиций. По инвестициям в основной капитал региона освоено более 580,2 млрд тенге с индексом физического объема 103,4%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рост произошел в строительстве, сельском хозяйстве и по другим показателям.

Итоги социально-экономического развития региона за январь – октябрь 2021 года подвели на аппаратном совещании в режиме-онлайн.

«По данным отраслевых управлений, в промышленности индекс физического объема прогнозируется не менее 98,5% с объемом 3 трлн 352 млрд тенге. Производство продукции в обрабатывающей промышленности ожидается на уровне 99,5% к январю – октябрю прошлого года. В горнодобывающей отрасли – 97,5%. Ожидается ввод 465,4 тысячи квадратных метров жилья – с ростом на 18,9% к уровню 10 месяцев 2020 года», – доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

За счет животноводства положительные показатели в сельском хозяйстве. Выпуск продукции ожидается в объеме 405,1 млрд тенге – рост на 2,1%.

Аким области Женис Касымбек дал поручения ведомствам выполнить все заявленные обязательства.

«Департаменту промышленности и индустриально-инновационного развития, акимам городов и районов следует принять дополнительные меры и обеспечить достижение положительной динамики промышленного производства до конца года, а также активизировать усилия по привлечению внутренних и иностранных инвестиций», – сказал Женис Касымбек.