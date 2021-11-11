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Объём инвестиций в сферу здравоохранения и соцуслуг Казахстана сократился за год на 22,5%

11 Ноября 2021 14:51
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Объём инвестиций в сферу здравоохранения и соцуслуг Казахстана сократился за год на 22,5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг сократился на 22,5% за год и за январь-сентябрь текущего года составил только 120,2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

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Годом ранее, на фоне «коронакризиса», наблюдался рост инвестиций сразу на 85,7%. В целом инвестиции в основной капитал показали рост на 2% (в то время как годом ранее был отмечен спад на 4,9%). В итоге доля инвестиций в здравоохранение и социальные услуги от всего объёма инвестиций в основной капитал по РК сократилась за год с 1,8% до 1,4%.

Более половины объёма инвестиций в здравоохранение и социальные услуги пришлось лишь на три региона: Алматы (30,6 млрд тенге), Нур-Султан (17 млрд тенге) и Туркестанскую область (17 млрд тенге). Наименьшие объёмы пришлись на Атыраускую (644,7 млн тенге), Актюбинскую (1 млрд тенге) и Акмолинскую (1,5 млрд тенге) области.

В сфере здравоохранения и социальных услуг работают 477,5 тысяч человек. Отрасль уступает по численности занятых лишь сфере образования. При этом объём инвестиций в основной капитал на одного работника в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь–сентябрь текущего года составил лишь 254,7 тысяч тенге — меньше, чем за аналогичный период прошлого года (327,1 тысяч тенге).

Показательно, что отрасль опережает лишь сферы образования (139,8 тысяч тенге), а также государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения (82,4 тысяч тенге).

Среднемесячная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в третьем квартале текущего года составила 225,1 тысяч тенге — на 7,6% меньше, чем в среднем по стране. Зарплаты в секторе, к примеру, уступают вдвое зарплатам в сегменте финансовой и страховой деятельности и на 28,4% — зарплатам в сфере строительства.

При этом покупательная способность зарплат в отрасли здравоохранения и социальных услуг за год выросла на 13,7%, что является четвёртым показателем после секторов административного и вспомогательного обслуживания (+26,1%), строительства (+21,9%) и образования (+13,9%).


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#Инвестпроекты   #Здравоохранение   #Экономика   #Статистика   #Бюджет   #Финансы  
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